Операторов "большой тройки" не будут заставлять работать в Крыму для продления 3G-лицензий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Работа в Крыму и городе Севастополь не будет обязательным условием для операторов "большой тройки" (МТС, "Мегафон" и "Вымпелком") при продлении ими федеральных лицензий на оказание услуг связи в стандарте UMTS (3G). Об этом заявил ТАСС представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что у операторов "большой тройки" могут возникнуть проблемы при продлении федеральных 3G-лицензий, которые истекают весной. Также отмечалось, что операторы, акции которых торгуются на западных фондовых биржах, могли попасть под санкции, если бы их обязали работать в Крыму. Также могли бы возникнуть проблемы с американскими и европейскими поставщиками или акционерами. "На самом деле проблема преувеличена, она носит технический характер. Все как работали, так и будут работать. Кто работал в Крыму - тот так и будет работать. Кто не работал - тот точно так же и не будет", - заявил ТАСС Ампелонский.

Он пояснил, что в ходе совещания Роскомнадзора с операторами связи по данному вопросу было принято решение, что этот "технико-юридический казус будет решен простым изменением приложения к лицензии, где будут указаны конкретные регионы, в которых тот или иной оператор связи осуществляет свое вещание". "Если этот оператор осуществляет свое вещание во всех регионах страны за исключением Крыма и города Севастополь - значит будут перечислены все регионы страны за исключением Крыма и города Севастополь. Условия федеральных лицензий 3G для операторов "большой тройки" не изменятся", - отметил представитель Роскомнадзора.

"У нас нет цели загонять операторов "большой тройки" в Крым. Услуги сотовой связи там сейчас осуществляются, есть несколько сотовых операторов", - подчеркнул он.

"Большая тройка" операторов получила федеральные 3G-лицензии в мае 2007 года. Условия лицензий, срок действия которых составляет 10 лет, предусматривают обязательства по оказанию услуг связи на территории всей страны. Крым и Севастополь были присоединены к России только в 2014 году и на них эти требования не распространялись.

На сегодняшний день в Крыму работают "К-Телеком" (бренд WIN-Mobile, преемник сети МТС-Украина), "Крымтелеком" (работает на инфраструктуре "Киевстара", бывшей украинской "дочки" "Вымпелкома"), "Севмобайл" (в Севастополе) и "КТК-Телеком" (бренд "Волна"). По данным Минкомсвязи на конец 2016 года современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма.