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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям. Об этом сообщил эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, который принимает участие в переговорах.
"Проведены встречи с руководителями министерства энергетики США, по итогам которых было принято решение создать рабочую группу, которая предложит альтернативные варианты", - сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.
По словам Кропачева, стороны, в частности, обсудили условия поставок американского угля и цену, "которая бы удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие частные и государственные компании". "Сегодня были предложены различные возможности ценового диапазона для Украины", - добавил он, уточнив, что "речь шла об антрацитовой группе", которая добывается на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Ранее руководство Украины признало, что не может обойтись без угля, который добывается в Донбассе. В то же время Киев ищет альтернативу поставкам угля энергетической (антрацитовой) группы за рубежом, в частности, в ЮАР, Польше, Австралии, Китае и США.
В 2016 году были налажены поставки угля на Украину из ЮАР. По мнению экспертов, твердое топливо из Южной Африки обходится очень дорого и не подходит для украинских ТЭС. По словам главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, по качеству южноафриканского угля есть вопросы, так как "он обладает предельно низкой теплотворностью - 5000 ккал и не приспособлен для украинских ТЭС".