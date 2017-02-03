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Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям

Экономика и бизнес
3 февраля, 23:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС
По словам эксперта по энергорынку Виталия Кропачева, стороны обсудили условия поставок американского угля и цену
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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям. Об этом сообщил эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, который принимает участие в переговорах.

"Проведены встречи с руководителями министерства энергетики США, по итогам которых было принято решение создать рабочую группу, которая предложит альтернативные варианты", - сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Кропачева, стороны, в частности, обсудили условия поставок американского угля и цену, "которая бы удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие частные и государственные компании". "Сегодня были предложены различные возможности ценового диапазона для Украины", - добавил он, уточнив, что "речь шла об антрацитовой группе", которая добывается на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Ранее руководство Украины признало, что не может обойтись без угля, который добывается в Донбассе. В то же время Киев ищет альтернативу поставкам угля энергетической (антрацитовой) группы за рубежом, в частности, в ЮАР, Польше, Австралии, Китае и США.

В 2016 году были налажены поставки угля на Украину из ЮАР. По мнению экспертов, твердое топливо из Южной Африки обходится очень дорого и не подходит для украинских ТЭС. По словам главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, по качеству южноафриканского угля есть вопросы, так как "он обладает предельно низкой теплотворностью - 5000 ккал и не приспособлен для украинских ТЭС".

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