Fitch Ratings прогнозирует рост долга мексиканской нефтяной компании Pemex до $125 млрд

МЕХИКО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Высокая налоговой нагрузка может привести к росту долга мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex до $125 млрд. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как предполагают аналитики агентства, долг может достичь этой отметки через два-три года.

"Хотя Pemex работает над снижением производственных издержек и повышением операционной и инвестиционной эффективности, этого будет недостаточно, если правительство не изменит подход к взиманию налогов (с компании)", - говорится в сообщении. По оценкам Fitch, по итогам 2016 года долг Pemex мог превысить $100 млрд.

Pemex, основанная в 1938 году, входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. В 2015 году результаты ее работы стали одними из худших в истории, компания понесла многомиллиардные убытки.

После сокращения финансирования со стороны федерального правительства показатели добычи нефти и производства горючего компании в 2016 году снизились до минимума более чем за 20-летний период.