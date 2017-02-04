Fitch Ratings прогнозирует рост долга мексиканской нефтяной компании Pemex до $125 млрд

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МЕХИКО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Высокая налоговой нагрузка может привести к росту долга мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex до $125 млрд. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Как предполагают аналитики агентства, долг может достичь этой отметки через два-три года.
"Хотя Pemex работает над снижением производственных издержек и повышением операционной и инвестиционной эффективности, этого будет недостаточно, если правительство не изменит подход к взиманию налогов (с компании)", - говорится в сообщении. По оценкам Fitch, по итогам 2016 года долг Pemex мог превысить $100 млрд.
Pemex, основанная в 1938 году, входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. В 2015 году результаты ее работы стали одними из худших в истории, компания понесла многомиллиардные убытки.
После сокращения финансирования со стороны федерального правительства показатели добычи нефти и производства горючего компании в 2016 году снизились до минимума более чем за 20-летний период.