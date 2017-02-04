Медведев продлил срок получения Россией доходов от проекта "Сахалин-2" до 2024 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым продлевается использование природного газа, причитающегося России в счет платежей и отчислений в рамках соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2". Документ, подписанный 31 января, размещен на сайте кабмина.

"Продлено до 2024 года использование природного газа, причитающегося Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", для поставок потребителям Дальневосточного федерального округа", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается на сайте правительства, Россия с сентября 2011 года получала доходы в натуральной форме (природный газ) от реализации соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции по проекту "Сахалин-2". Доходы причитались РФ "в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых, для поставок природного газа потребителям на территории ДФО".

"Сахалин-2" - пока единственный в РФ действующий проект по производству сжиженного природного газа. Его оператором является Sakhalin Energy, компания подписала соглашение о разделе продукции с российской стороной в лице правительства РФ и администрации Сахалинской области в 1994 году.

В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).