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Медведев продлил срок получения Россией доходов от проекта "Сахалин-2" до 2024 года

Экономика и бизнес
4 февраля, 7:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
"Сахалин-2" - пока единственный в РФ действующий проект по производству сжиженного природного газа
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым продлевается использование природного газа, причитающегося России в счет платежей и отчислений в рамках соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2". Документ, подписанный 31 января, размещен на сайте кабмина.

"Продлено до 2024 года использование природного газа, причитающегося Российской Федерации в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", для поставок потребителям Дальневосточного федерального округа", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается на сайте правительства, Россия с сентября 2011 года получала доходы в натуральной форме (природный газ) от реализации соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции по проекту "Сахалин-2". Доходы причитались РФ "в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых, для поставок природного газа потребителям на территории ДФО".

"Сахалин-2" - пока единственный в РФ действующий проект по производству сжиженного природного газа. Его оператором является Sakhalin Energy, компания подписала соглашение о разделе продукции с российской стороной в лице правительства РФ и администрации Сахалинской области в 1994 году.

В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

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