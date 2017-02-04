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Россельхознадзор намерен запретить импорт мяса птицы и яиц из некоторых стран ЕС

Экономика и бизнес
4 февраля, 11:03 дата обновления: 4 февраля, 11:41 UTC+3
В ведомстве уточнили, что данный запрет будет введен в течение двух недель
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Материал из 1 страницы
© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор намерен в течение двух недель ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где был зафиксирован птичий грипп. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц", - сказала Мелано.

Ранее Россельхознадзор вводил точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран, где произошли вспышки птичьего гриппа, и в ведомстве не исключали, что запрет может распространиться целиком на эти страны. Птичий грипп был зафиксирован в Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и других европейских государствах.

Временные ограничения вводились в отношении живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, включая корма, а также разделочные доски.

Ситуация в России

Ранее в Астрахани было уничтожено около 600 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа (H5N8). Очаг заболевания был обнаружен в начале декабря прошлого года в одном из цехов на птицефабрике "Харабалинская", которая принадлежит Агентству по управлению госимуществом Астраханской области и является основным поставщиком куриных яиц на рынке города.

В декабря 2016 года вспышка птичьего гриппа произошла в Ростовской области на предприятии одного из крупнейших российских производителей индейки - "Евродон".

Россельхознадзор также предупредил о вероятности возникновения новых очагов птичьего гриппа на территориях Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками в основном являются дикие особи. Для людей большинство штаммов птичьего гриппа не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

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