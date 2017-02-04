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Роспотребнадзор: доля фальсификата на рынке продуктов питания не превышает 7%

Экономика и бизнес
4 февраля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Анна Попова также добавила, что в 2016 году ведомство сократило в 10 раз количество проверок торговых точек
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доля продуктов питания, которые не соответствуют требованиям качества и техническим регламентам, выявленных по результатам проверок Роспотребнадзора, не превышает 7%. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ, фрагменты которого размещены на сайте телеканала.

"Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, - не превышает 7%", - отметила она.

Кроме того, Попова добавила, что ведомство сократило количество проверок торговых точек, реализующих продукты питания, в 2016 году в 10 раз по сравнению с 2015 годом.

По словам Поповой, в Роспотребнадзоре на данный момент насчитывается более 500 тыс. жалоб, касающихся продажи продуктов питания. Однако, как отметила глава ведомства, "если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании".

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