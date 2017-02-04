Россельхознадзор запретит импорт инкубационных яиц из регионов, а не отдельных стран ЕС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор уточнил перечень продукции птицеводства, которую нельзя будет импортировать в Россию из некоторых стран Европы. Запрет на импорт инкубационного яйца будет распространяться лишь на ряд регионов, а не целиком на страны ЕС, в которых зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В отношении ввоза инкубационного яйца, Россельхознадзор, не меняя первоначальный подход, намерен применять ограничительные меры к отдельным административным территориям", - подчеркивает ведомство.

По другим видам птицеводческой продукции запрет на поставки будет касаться не отдельных регионов, а стран целиком - Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции. До улучшения ситуации из этих стран нельзя будет ввозить в РФ мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы, а также любую другую птицеводческую продукцию, включая корма и кормовые добавки. Ограничения не затронут лишь корма, которые имеют растительное происхождение, или изготовлены в результате химического и микробиологического синтеза.

Кроме того, будет ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, отмечается в сообщении.

Россельхознадзор планирует ввести запрет на продукцию птицеводства из указанных стран ЕС в течение ближайших двух недель, сообщила ранее ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.