Иран подведет итоги нефтяного тендера с участием "Газпрома" и "Лукойла" к середине февраля

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Иран подведет итоги тендера на разработку нефтяных месторождений, участниками которого являются российские НК "Газпром" и "Лукойл", 15 февраля текущего года. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters.
"Планировалось подвести итоги тендера в конце января, однако решение пришлось перенести на 15 дней, до 15 февраля", - приводит агентство слова топ-менеджера Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) Али Кардора.
Ранее сообщалось, что ИННК готовит второй список иностранных компаний, которые будут допущены к участию в тендерах на разработку нефтяных месторождений в Иране.
Кроме того, руководитель ИННК Али Кардор сообщил, что первые контракты нового типа могут быть подписаны до истечения срока полномочий правительства ИРИ 11-го созыва (до августа текущего года).
В начале января ИННК обнародовала список из 29 иностранных компаний, которые прошли отбор для участия в тендерах на разработку месторождений в Иране. В это список вошли российские "Газпром" и "Лукойл".