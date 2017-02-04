Иран подведет итоги нефтяного тендера с участием "Газпрома" и "Лукойла" к середине февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Иран подведет итоги тендера на разработку нефтяных месторождений, участниками которого являются российские НК "Газпром" и "Лукойл", 15 февраля текущего года. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters.

"Планировалось подвести итоги тендера в конце января, однако решение пришлось перенести на 15 дней, до 15 февраля", - приводит агентство слова топ-менеджера Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) Али Кардора.

Ранее сообщалось, что ИННК готовит второй список иностранных компаний, которые будут допущены к участию в тендерах на разработку нефтяных месторождений в Иране.

Кроме того, руководитель ИННК Али Кардор сообщил, что первые контракты нового типа могут быть подписаны до истечения срока полномочий правительства ИРИ 11-го созыва (до августа текущего года).

В начале января ИННК обнародовала список из 29 иностранных компаний, которые прошли отбор для участия в тендерах на разработку месторождений в Иране. В это список вошли российские "Газпром" и "Лукойл".