Вторая сеть универмагов в США отказалась от модных товаров бренда дочери Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сеть американских универмагов Neiman Marcus в субботу отказалась закупать для продажи модные изделия фирмы дочери президента США Иванки Трамп. Neiman Marcus, штаб-квартира которой расположена в Далласе (штат Техас), мотивировал решение низким спросом на указанные товары.
"Мы продаем сравнительно немного драгоценных украшений от Иванки Трамп, регулярно обновляем ассортимент товаров в наших магазинах и на сайте, основываясь на продуктивности", - пояснила пресс-служба Neiman Marcus, которая насчитывает 42 универмага.
Ранее о таком же решении объявила сеть универмагов Nordstrom из-за низкого спроса. Журнал не выявил какой-либо взаимосвязи между решением сети универмагов и действиями противников Трампа, которые призывают не покупать изделия фирмы его дочери, а также других товаров, производимых предприятиями, принадлежащими президенту США.
35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Она также обещала временно перестать управлять своей фирмой, выпускающей одежду и украшения.