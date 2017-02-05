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Кузнецов: Кавминводы обладают всей необходимой инфраструктурой для создания медкластера

Экономика и бизнес
5 февраля, 16:40 UTC+3 ДУБАЙ ДУБАЙ 5, февраля. /ТАСС
По словам министра, одной из задач медкластера - привлечь высококвалифицированных специалистов для обмена опытом и работы
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ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Одна из задач, стоящих перед медицинским кластером, создающимся в Кавказских Минеральных Водах, - привлечь высококвалифицированных специалистов со всего мира для работы и обмена опытом. Такое мнение высказал ТАСС в ходе рабочего визита в Дубай министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Наша задача - создать такие условия, чтобы специалисты со всего мира приезжали к нам, но не для того, чтобы полностью заменять, а чтобы учить нашу молодежь, обмениваться опытом с нашими ведущими специалистами", - сказал он, отметив, что "симбиоз и глобализация в сфере здравоохранения дает больше возможностей".

По словам министра, логика построения медицинского кластера Dubai Healthcare City (DHCC), который успешно развивается в Дубае с 2002 года, во многом схожа с принципами создания медицинского кластера в Кавминводах. "Это и с точки зрения транспортной доступности, и с точки зрения трех компонентов, которые должны быть в кластере: высокотехнологичная медицинская помощь, образование и наука. И самое главное - принцип государственно-частного партнерства, что очень важно, что в медицине такие проекты могут реализовываться и быть успешными, когда есть частный инвестор", - считает он.

Здоровье граждан - залог успешного развития государства

При этом Кузнецов отметил действенность и значимость озвученного руководством DHCC принципа, согласно которому здоровье граждан страны служит залогом успешного развития государства в целом. "Самое главное, что было озвучено: эффективным и конкурентоспособным государство может быть только тогда, когда в нем живут здоровые люди, потому что здоровый человек может качественно работать и реализовывать сложные экономические задачи. Для того, чтобы человек был здоровый, именно государство должно создать необходимую инфраструктуру, и не только лечить, но и заниматься профилактикой. Мне кажется, что наш проект развивается в этой же парадигме", - сказал министр. Он также отметил, что в отличие от созданного в пустыне медкластера Дубая у Кавминвод есть конкурентное преимущество - уникальная природа и целебные минеральная вода.

Делегация Министерства РФ по делам Северного Кавказа прибыла в Дубай для изучения опыта работы медицинского кластера Dubai Healthcare City (DHCC), который создается в стране с 2002 года и является первой свободной медицинской зоной в мире. "Мы хотим изучить ваш опыт в создании медицинского кластера, вашу практику создания и развития кластера, привлечения медицинских туристов", - заявил возглавляющий делегацию министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на состоявшейся встрече с управляющим директором DHCC Бадером Саидом Харебом.

Первая презентация инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод прошла на ПМЭФ-2016. Кластер будет расположен в 5 км от международного аэропорта Минеральные Воды на участке размером 249 га. Такое расстояние дает возможность выдержать все экологические нормы и допустимый уровень шума от самолетов. Планируемые инвестиции в проект - 162,1 млрд рублей, в том числе 40 млрд рублей - средства федерального бюджета.

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