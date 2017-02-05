Аргентина рассматривает возможность покупки полярного судна в России

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины рассматривает возможность покупки судна для антарктических кампаний в России. Об этом сообщил министр обороны южноамериканской республики Хулио Мартинес в интервью газете La Nación, опубликованном в воскресенье.

"Мы не исключаем покупки нового судна, потому что на рынке не так много бывших в употреблении полярных судов в подходящем состоянии, в которых нет асбеста, например. Идеальным было бы найти его. Мы смотрим в России, Германии и других странах", - сказал министр, добавив, что покупка "уже заложена в бюджет".

По словам Мартинеса, Аргентине "необходимо приобрести полярное судно, чтобы дополнить (аргентинский ледокол) "Адмирал Ирисар", вышедший из строя в результате пожара в 2007 году и находящийся на ремонте.

Министр также отметил, что республике нужны еще несколько судов для контроля за рыболовными лодками в прибрежных водах. "Идея в том, чтобы построить четыре океанических сторожевых корабля: два в зарубежных верфях и еще два в (аргентинской верфи) Tandanor с международным финансированием", - сказал Мартинес. "Мы смотрим цены в Испании, Франции и России. Это могут быть кредиты сроком на 10 или 12 лет", - отметил министр.

По его словам, Аргентина также "рассматривает возможность покупки учебных и транспортных самолетов для вооруженных сил". В то же время он отметил, что ведомство пересмотрело некоторые планы в связи со сложной экономической ситуацией в стране. "Нам пришлось снизить ожидания. На данный момент мы не будем покупать сверхзвуковые самолеты", - добавил министр.

В конце января замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил ТАСС, что Россия направит Аргентине технико-коммерческое предложение по истребителям МиГ-29 до конца года. "Аргентина рассматривает возможность закупки у РФ истребителей МиГ-29", - сказал он.