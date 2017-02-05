Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авторы языка программирования для любых роботов победили в конкурсе стартапов в Петербурге

Экономика и бизнес
5 февраля, 19:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Универсальный язык может произвести в робототехнике революцию, сопоставимую с той, которая произошла в развитии интернета с появлением языка html
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Наталия Михальченко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Создатели универсального языка программирования для роботов стали победителями конкурса стартапов, финишировавшего в воскресенье в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в рамках стартап-акселератора GenerationS.

"Язык rcml (robot control metalanguage) может использоваться для робота любого производителя, любой конструкции и, главное, для кооперации роботов", - рассказал ТАСС руководитель ставшей победителем компании Robot control technologies Дмитрий Сутормин.

Проект его фирмы, в который с 2014 года вложено уже 16 млн рублей, был признан лучшим в направлении TechNet (реализация "умного" производства и систем и аддитивные технологии). Эксперты отметили, что поиск подобного решения ведется уже около 20 лет, так как универсальный язык может произвести в робототехнике революцию, сопоставимую с той, которая произошла в развитии интернета с появлением языка html.

Сейчас существует более тысячи языков программирования, при этом почти каждый производитель роботов использует собственный язык, что делает устройства несовместимыми и неспособными взаимодействовать друг с другом. "Все вопросы в области механики решены, не имеет смысла повторять уже созданное, поэтому мы вели поиск от постановки задач, постаравшись предложить новое программное решение - "научить роботов коммуницировать" друг с другом", - пояснил Сутормин.

Он ожидает, что уже через несколько лет около тысячи компаний будут конкурировать на рынке программирования роботов - как промышленных, так и бытовых или даже игрушечных. "А это около 50 тысяч рабочих мест для талантливых программистов, и не в последнюю очередь российских", - отметил собеседник агентства, который считает, что за счет языка rcml Россия может стать лидером в области создания программных продуктов для роботов различных типов.

На установленном в фойе Института передовых производственных технологий петербургского Политеха демонстраторе два робота немецкого и японского производства вместе собирали из кубиков башню, а затем по команде оператора раздавали журналистам рулетки. "Если мы выключим один из роботов, второй будет продолжать работу в одиночку, если включим второго, произойдет перераспределение функций и они вернутся к совместной работе", - прокомментировал это Сутормин.

Конкурс стартапов

В финале конкурса участвовали авторы 14 проектов, отобранных из 593 заявков. Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Новосибирска и ряда других городов представляли разработки, связанные, в частности, с 3D-печатью крупногабаритных деталей и созданием особого покрытия для турбинных лопаток, в разы увеличивающего ресурс и КПД турбины.

До встречи в Петербурге команды разработали планы развития своих проектов в соответствии с предложениями и требованиями экспертов индустриального партнера, проработали бизнес-составляющие проектов, а также посетили более 40 лекций и семинаров по основам технологического предпринимательства, включая такие темы, как анализ рынка, защита интеллектуальной собственности, ценностное предложение стартапа.

Robot control technologies на правах победителя заключила соглашение о сотрудничестве с Политехом и планирует участвовать в проекте "Фабрика будущего" в рамках Национальной технологической инициативы. Кроме того, компания получила путевку на выставку робототехники в Германии и право участвовать в финале, где соберутся лидеры восьми направлений стартап-акселератора GenerationS. Индустриальным партнером направления TechNet является один из лидеров отечественного двигателестроения - рыбинское НПО "Сатурн". Призовой фонд для финалистов составляет 15 млн рублей, победителей определят в апреле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
3
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
4
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
5
Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC
6
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама