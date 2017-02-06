"Известия": РАР предложило сделать метиловый спирт невозможным для употребления

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование (РАР) предложило в качестве метода защиты россиян от отравлений метанолом добавлять вызывающий рвотный рефлекс денатурат в весь производимый в стране метиловый спирт. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу сводного аналитического управления РАР Владислава Спирина.

"Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком - жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс", - рассказал он изданию. Спирин уточнил, что право правительства использовать денатурацию спиртов вытекает из закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта", а также добавил, что предложение в декабре прошлого года уже направили в Минфин.

В Росалкогольрегулировании отметили, что на первом этапе важно согласие не только Минфина, но и Минпромторга, который должен выяснить, не повлияет ли денатурация метилового спирта негативно на химическую промышленность. В Российском союзе химиков "Известиям" рассказали, что метанол с какими-либо добавками перестает соответствовать совпадающим по требованиям с мировыми ГОСТам. "Если вы технологически измените продукт, то вы лишитесь мирового рынка сбыта", - отметили там.

Ужесточение оборота и производства спиртосодержащей продукции началось после массового отравления средством для ванн "Боярышник" в Иркутске. Всего от отравления суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в декабре 2016 г. в Иркутске пострадали более 120 человек, 76 из них скончались.