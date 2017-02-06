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СМИ: в Южной Корее подтвердили причины возгорания Samsung Galaxy Note 7

Экономика и бизнес
6 февраля, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Причина в проблемах с батареями, но ничего странного в самих смартфонах обнаружено не было, сообщили в министерстве торговли Республики
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© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея подтвердило, что причиной возгораний смарфтонов Galaxy Note 7 компании Samsung были неисправности в аккумуляторах мобильных устройств. Об этом сообщает агентство Ренхап.

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"Было установлено, что с высокой степенью вероятности причиной возгорания были проблемы с батареями, но мы не обнаружили ничего странного в самих смартфонах", - цитирует агентство релиз министерства.

Согласно результатам исследования, электроды в установленных в устройствах аккумуляторах были повреждены, а в некоторых смартфонах у батарей не хватало изоляционных материалов.

Две недели назад компания Samsung распространила заявление, в котором причиной проблем со смартфонами Galaxy Note 7 назывались недочеты в проектировании батарей и сборки устройств.

В сентябре 2016 года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж Galaxy Note 7 из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями, которые могли взорваться. После этого компания сообщила, что дефект устранен, а также начала обмен купленных ранее смартфонов на новые. Проблему решить так и не удалось, аккумуляторы в новых Galaxy Note 7 продолжали воспламеняться. В связи с этим Samsung впоследствии объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

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