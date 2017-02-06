Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Египет подписал контракт с "Роснефтью", Engie и OTI на поставку СПГ на $1 млрд

Экономика и бизнес
6 февраля, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Иностранные компании осуществят 45 поставок СПГ, объем каждой из которых составит 138-156 тыс. кубических метров
Поделиться
Материал из 1 страницы
Штаб-квартира EGAS в Каире

Штаб-квартира EGAS в Каире

© EPA/KHALED ELFIQI

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company - EGAS) подписала контракт с "Роснефтью", французской Engie и оманской OTI о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $1 млрд, сообщается в электронной версии газеты Ahram.

По информации издания, зарубежные компании произведут 45 поставок СПГ, объем каждой партии составит 138-156 тыс. кубометров.

По словам министра нефти и минеральных ресурсов Египта Тарека аль-Муллы, которые приводит газета, EGAS получит возможность платить цену ниже мировой. Кроме того, Египту будет предоставлен льготный период длительностью шесть месяцев для оплаты поставок СПГ.

До революции 2011 года Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать СПГ в Израиль и Иорданию. Однако из-за нестабильной политической ситуации все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление все эти годы только росло, что привело к дефициту топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. В прошлом году объем поставок к Египет достигал порядка 31,1 млн кубометров в день.

Египет планирует выйти на полное самообеспечение природным газом в течение двух лет.

Смотрите также

"Роснефть" вошла в проект газового блока Шорук в Египте

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Оман Египет Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
2
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
3
Fox: Трамп признался, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего с ним
4
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
7
WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции
Темы дня
Реклама