СМИ: Египет подписал контракт с "Роснефтью", Engie и OTI на поставку СПГ на $1 млрд

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company - EGAS) подписала контракт с "Роснефтью", французской Engie и оманской OTI о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $1 млрд, сообщается в электронной версии газеты Ahram.

По информации издания, зарубежные компании произведут 45 поставок СПГ, объем каждой партии составит 138-156 тыс. кубометров.

По словам министра нефти и минеральных ресурсов Египта Тарека аль-Муллы, которые приводит газета, EGAS получит возможность платить цену ниже мировой. Кроме того, Египту будет предоставлен льготный период длительностью шесть месяцев для оплаты поставок СПГ.

До революции 2011 года Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать СПГ в Израиль и Иорданию. Однако из-за нестабильной политической ситуации все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление все эти годы только росло, что привело к дефициту топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. В прошлом году объем поставок к Египет достигал порядка 31,1 млн кубометров в день.

Египет планирует выйти на полное самообеспечение природным газом в течение двух лет.