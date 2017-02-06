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Товарооборот Киргизии со странами ЕврАзЭС в 2016 г. снизился на 16,7%

Экономика и бизнес
6 февраля, 9:54 UTC+3
По словам вице-премьера киргизского правительства Олега Панкратова, экспортные показатели снизились на 8,1%, а импорт на 18,5%
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БИШКЕК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Товарооборот Киргизии со странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) за прошлый год снизился 16,7% и составил $1,743 млрд. Об этом заявил во время пресс-конференции вице-премьер киргизского правительства Олег Панкратов.

"Товарооборот с государствами ЕврАзЭС за указанный период сократился на 16,7%", - сообщил он.

По его словам, экспортные показатели снизились на 8,1%, а импорт на 18,5%. "Но это хорошая позиция, потому что снижение объемов импорта в два раза больше, чем снижение объемов экспорта", - сказал он.

По мнению Панкратова, это свидетельствует о положительных тенденциях в киргизской экономике, поскольку республика постепенно начинает сокращать ввоз иностранной продукции и больше продавать свою на внешних рынках.

Сокращение торговли Киргизии с входящими в состав ЕврАзЭС странами связано с региональным экономическим кризисом, который, в свою очередь, вызван падением мировых цен на энергоносители и введением рядом государств санкций в отношении России, считает вице-премьер.  "Поэтому падение объемов торговли с Россией и Казахстаном не связано вступлением нашей республики в ЕврАзЭС", - убежден вице-премьер.

Киргизия вступила в ЕврАзЭС в августе 2015 года. 

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