Кубань представит на инвестфоруме в Сочи 30 проектов на базе предприятий-банкротов

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КРАСНОДАР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме около 30 проектов на базе предприятий-банкротов, где уже имеется вся необходимая инфраструктура. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Мы пересмотрели подход в части формирования инвестиционных площадок. Прежде абсолютное большинство проектов предполагали старт "с нуля": вот участок земли, в лучшем случае - с возможностью подведения коммуникаций, - создавайте. В этом году впервые край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий-банкротов, где уже создана вся необходимая инфраструктура. Таких предложений около 30", - сказал он.
По словам Кондратьева, среди банкротов, инфраструктуру которых собираются задействовать, консервный завод в станице Динской, где раньше производили соки, консервированные овощи и детское питание. "Есть земля, стены, все коммуникации, оборудование. Нужен только инвестор, который зайдет сюда и начнет работать", - добавил он.
Из новых направлений, которые край раньше не презентовал на форуме - проекты по предложениям предприятий, готовых передать инвестору незадействованные мощности. Такие предприятия есть в Армавире и Кропоткине. Также Кубань представит инициированные юридическими и физическими лицами предложения, требующие соинвестора. Таких проектов более 30.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Также делегация Краснодарского края презентует на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект первого в России завода по производству пектина.
"Край представит проект строительства завода по производству пектина, который широко используется в пищевой промышленности. Сегодня в России подобного предприятия нет, хотя этот продукт очень востребован. Все закупается за рубежом. Хотя конкретно в Краснодарском крае есть все возможности для производства пектина", - сказал Кондратьев.
По данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, завод может разместиться в Староминском районе Краснодарского края. Стоимость проекта составляет более 1,6 млрд рублей. Согласно проекту, срок окупаемости завода составит два-три года, а выручка предприятия будет на уровне 6,5 млрд рублей в год. Завод позволит создать около 300 новых рабочих мест.
ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.