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Сбербанк подал иск о банкротстве владельца петербургской ГК "Город" Маневича

Экономика и бизнес
6 февраля, 10:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, февраля. /ТАСС
В пресс-службе кредитной организации сообщили, что иск связан с личными обязательствами Артема Маневича по бизнес-проектам и не касается ГК "Город"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Сбербанк России подал иск о банкротстве физического лица - петербургского бизнесмена Артема Маневича. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Маневич летом 2016 года купил проблемную строительную компанию ГК "Город", он также возглавляет ООО "Высокие энергостроительные технологии" (ВЭСТ).

Иск был подан 2 февраля. Сумма исковых требований на сайте не отражена.

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе Сбербанка, иск о банкротстве физического лица Артема Маневича "связан с его личными обязательствами по бизнес-проектам". При этом в Сбербанке отметили, что процедура личного банкротства бизнесмена не связана с проектом ГК "Город" и не может влиять на его реализацию

ТАСС на момент публикации не располагает комментарием Маневича.

О Маневиче

Компания Маневича ООО "Высокие энергостроительные технологии" (ВЭСТ) является субподрядчиком ПАО "Ленэнерго" и АО "ЛОЭСК".

ГК "Город" возводит в Петербурге три жилых комплекса, квартиры в которых купили около 5 тыс. дольщиков: это жилые комплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда". Летом 2014 года Смольный внес часть объектов в список проблемных: по ним истекали сроки действия разрешений на строительство и договоров аренды на землю. В качестве причин называли отзыв лицензии у банка "Фининвест", на счетах которого зависли средства застройщика.

Первые объекты ГК "Город", как планируют власти города, завершит строить в марте.

Артем Маневич является сыном убитого вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Он был застрелен 18 августа 1997 года в служебном автомобиле рядом со своим домом, когда выезжал на Невский проспект. Рядом с местом убийства на чердаке дома на противоположной стороне Невского проспекта был найден автомат Калашникова с оптическим прицелом.

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