Роспотребнадзор: закон о регулировании интернет-торговли полностью согласован

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Закон о регулировании торговли в интернете полностью согласован, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ, видео которого размещено на сайте телеканала.

"Сегодня мы живем уже в мире электронной коммерции... Для этого нужно менять законодательство, нужно регулирование государственное этих новых вызовов, чтобы они не стали рисками для потребителя, - сказала она. - Есть проекты законов, и есть один из них, который очень скоро будет принят, потому что он полностью согласован, это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти интернет-площадки предоставляют".

Попова добавила, что вопрос регулирования интернет- торговли "еще достаточно новый для страны", поэтому на разработку закона "пришлось потратить много усилий". По ее словам, в целом можно говорить о хорошем уровне "взаимодействия с интернет-сообществом", работающим на площадках, однако у регулирования в интернете "есть как "активные сторонники, такие и ярые противники".

"Сегодня пока не одно государство радикального средства не нашло, но шаги делают все, и Российская Федерация их числе", - заключила глава Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил до 1 июня 2017 года подготовить программу мер для развития цифровой экономики в РФ. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отмечал, что программа технологического развития России, направленная на переход к цифровой экономике, будет готова в первом полугодии 2017 года.