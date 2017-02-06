Первый участок платной трассы к Крымскому мосту представят на инвестфоруме в Сочи

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КРАСНОДАР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект строительства платной автомобильной дороги Дальний Западный обход Краснодара, которая станет первым этапом создания скоростного маршрута через Кубань к Крымскому мосту. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Есть один "транспортный" проект - строительство платной автомобильной дороги Дальний западный обход Краснодара. Стоимость оценивается в 26 млрд рублей, но это тоже требование времени. Совсем скоро откроют мост через Керченский пролив, и по дорогам края хлынет поток транспорта на Крым. Как обеспечить транзит по территории Краснодарского края комфортным, безопасным, удобным - об этом на самом деле нужно было думать еще вчера", - рассказал губернатор.
Как уточнили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, в 2030 году интенсивность движения по этой трассе по прогнозам составит более 27 тысяч легковых и семи тысяч грузовых автомобилей в сутки.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.