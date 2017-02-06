Путин обсудит с главой ВТБ итоги 2016 года и перспективы на 2017 год

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 6 января с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента состоится ряд рабочих встреч; среди них публичным будет общение президента с председателем правления ВТБ Андреем Костиным", - сказал он.

"Встреча (состоится) в контексте общения президента с руководителями крупнейших финансово-кредитных учреждений, компаний с тем, чтобы определиться с тем, как обстоят дела с учетом итогов 2016 года и какие взгляды на перспективы дальнейшей работы и развития на 2017 год", - пояснил он.