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Путин обсудит с главой ВТБ итоги 2016 года и перспективы на 2017 год

Экономика и бизнес
6 февраля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Встреча сторон состоится в контексте общения российского лидера с руководителями крупнейших финансово-кредитных учреждений
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 6 января с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента состоится ряд рабочих встреч; среди них публичным будет общение президента с председателем правления ВТБ Андреем Костиным", - сказал он.

"Встреча (состоится) в контексте общения президента с руководителями крупнейших финансово-кредитных учреждений, компаний с тем, чтобы определиться с тем, как обстоят дела с учетом итогов 2016 года и какие взгляды на перспективы дальнейшей работы и развития на 2017 год", - пояснил он.

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