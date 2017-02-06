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Минфин ожидает уровень цен на нефть в 2017-2019 гг. в диапазоне $40-60

Экономика и бизнес
6 февраля, 12:21 UTC+3 МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По мнению ведомства, динамика нефтяных цен по-прежнему будет одним из ключевых рисков для экономики России
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© Spencer Platt/Getty Images

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Цены на нефть в 2017-2019 годах будут колебаться в диапазоне $40-60 за баррель, сообщается в опубликованных Минфином РФ основных направлениях долговой политики на 2017-2019 гг.

"В предстоящем периоде (2017-2019 гг. - прим. ред.) одним из ключевых рисков для российской экономики по-прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах $40-60 за баррель", - отмечается в документе.

Ранее Минфин РФ в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. сообщал, что считает наиболее вероятным сценарий, при котором цены на нефть стабилизируются на уровне $40-50 за баррель в долгосрочной перспективе.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что проект трехлетнего бюджета Минфин верстал исходя из консервативных оценок, без лишнего оптимизма. В частности, министр говорил о том, что заложенная в бюджет цена на нефть на весь трехлетний период составит $40 за баррель.

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