Минприроды предлагает вести черные списки участников аукционов на недра

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минприроды России предлагает формировать черные списки компаний, фиктивно участвующих в аукционах на участки недр, проект поправок в закон "О недрах" будет внесен в правительство в ближайшее время, сообщает Минприроды РФ.
По словам главы министерства РФ Сергея Донского, которые приводятся в сообщении, "принятие документа является необходимым условием эффективного лицензирования недр и исключения срывов аукционов".
Предполагается, что законопроект обеспечит создание и ведение реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, наличие сведений о заявителе в этом реестре станет основанием для отказа в приеме заявки на участие в аукционе.
"В настоящее время наиболее распространенной формой предоставления права пользования недрами для разведки и добычи полезных ископаемых либо геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых является аукцион на право пользования участком недр. При этом на практике встречаются компании, систематически участвующие в аукционах и предлагающие наибольший размер разового платежа, однако не уплачивающих заявленную на торгах сумму", - сказано в сообщении.
Как отмечается, аналогичная практика успешно реализуется в случае проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.