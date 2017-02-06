"Массандра" объявила о начале масштабной модернизации головного завода

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крупное винодельческое предприятие Крыма "Массандра" объявило о начале масштабной модернизации головного завода, который не ремонтировался почти полвека. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Здание цеха выпуска готовой продукции головного завода построено было в 1974 году, за все эти 43 года оно не ремонтировалось ни разу. Сейчас здесь идет замена окон, полов, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, демонтаж существующих линий розлива. Для производства высококачественных вин мы планируем установить новую линию стерильного холодного розлива производительностью 12000 бут./час. Это ровно в два раза выше производительности старой линии", - приведены в сообщении слова гендиректора "Массандры" Янины Павленко.

В релизе указано, что износ оборудования в целом по заводу составлял более чем 50%. "Но сегодня можно констатировать, что модернизация цехов головного завода стартовала", - сказано в сообщении.

"Предстоит серьезная работа по дальнейшей модернизации и реконструкции, внедрению нового оборудования, технологий и современных методов работы, - рассказал управляющий делами президента РФ Александр Колпаков. - Наша задача - сохранить уникальную историю "Массандры", ее самобытность и легендарные традиции. Но при этом завод должен стать современным предприятием, предметом гордости российского виноделия".

В рамках модернизации на заводе установят современное оборудование - емкости из нержавеющей стали, винопровод для подачи вин на обработку холодом, трубопровод для подачи азота в емкости из азотной установки и ионообменную колонну. "Уже заключен договор на приобретение и установку 50 емкостей из нержавеющей стали, оборудованных так называемой рубашкой охлаждения. Использование такого оборудования позволит хранить молодое вино в тех условиях, которые обеспечат сохранение высочайшего качества продукции", - отметила гендиректор. Стоимость работ по модернизации в пресс-службе завода не раскрыли.

Винодельческое предприятие "Массандра", основанное более 120 лет назад князем Львом Голицыным, было национализировано после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.