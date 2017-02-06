Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Массандра" объявила о начале масштабной модернизации головного завода

Экономика и бизнес
6 февраля, 13:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В пресс-службе компании заявили, что износ оборудования в целом по предприятию составлял более 50%
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крупное винодельческое предприятие Крыма "Массандра" объявило о начале масштабной модернизации головного завода, который не ремонтировался почти полвека. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Здание цеха выпуска готовой продукции головного завода построено было в 1974 году, за все эти 43 года оно не ремонтировалось ни разу. Сейчас здесь идет замена окон, полов, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, демонтаж существующих линий розлива. Для производства высококачественных вин мы планируем установить новую линию стерильного холодного розлива производительностью 12000 бут./час. Это ровно в два раза выше производительности старой линии", - приведены в сообщении слова гендиректора "Массандры" Янины Павленко.

В релизе указано, что износ оборудования в целом по заводу составлял более чем 50%. "Но сегодня можно констатировать, что модернизация цехов головного завода стартовала", - сказано в сообщении.

"Предстоит серьезная работа по дальнейшей модернизации и реконструкции, внедрению нового оборудования, технологий и современных методов работы, - рассказал управляющий делами президента РФ Александр Колпаков. - Наша задача - сохранить уникальную историю "Массандры", ее самобытность и легендарные традиции. Но при этом завод должен стать современным предприятием, предметом гордости российского виноделия".

В рамках модернизации на заводе установят современное оборудование - емкости из нержавеющей стали, винопровод для подачи вин на обработку холодом, трубопровод для подачи азота в емкости из азотной установки и ионообменную колонну. "Уже заключен договор на приобретение и установку 50 емкостей из нержавеющей стали, оборудованных так называемой рубашкой охлаждения. Использование такого оборудования позволит хранить молодое вино в тех условиях, которые обеспечат сохранение высочайшего качества продукции", - отметила гендиректор. Стоимость работ по модернизации в пресс-службе завода не раскрыли.

Винодельческое предприятие "Массандра", основанное более 120 лет назад князем Львом Голицыным, было национализировано после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года.

Смотрите также

Крымская "Массандра" за год увеличила выпуск вина почти на четверть
Российская "Массандра" начала поставки вин в Казахстан
Вина "Массандры" стали защищать специальным географическим знаком качества

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
4
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции одного из предприятий холдинга "Серволюкс"
7
ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня
Темы дня
Реклама