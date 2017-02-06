Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции одного из предприятий холдинга "Серволюкс"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза Белоруссии ограничил поставки в РФ продукции одного из филиалов холдинга "Серволюкс". Об этом говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

Как отмечается в сообщении, ограничения введены в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции предприятия. Запрет на поставки вступил в силу с 3 февраля 2017 года.

При этом ранее Россельхознадзор выявлял нарушения в ходе мониторинговых исследований данной продукции.

Группа "Серволюкс" - крупнейший оператор и производитель на агропромышленном рынке Белоруссии. Основные виды ее деятельности - производство мяса птицы, кормов и компонентов, поставка оборудования для животноводства и производства кормов, а также производство и переработка молока. Кроме того, группа располагает сетью из 40 продовольственных магазинов формата "у дома".

Ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила ТАСС, что с 6 февраля Россия запретила поставки говядины из Минской области. Запрет введен из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию запрещенную к ввозу украинскую и европейскую продукцию. В частности, Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие "Георгий и сыновья" поставляло в РФ продукцию с украинского предприятия "Двенадцать мастеров".

Поставки украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года. Причиной стали ухудшение отношений между странами и расширение российского продэмбарго.