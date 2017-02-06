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Apple, Google и Microsoft направили в суд письмо против миграционного указа Трампа

Экономика и бизнес
6 февраля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
IT-гиганты и еще около 100 компаний считают, что политика президента вредит американскому бизнесу
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© Spencer Platt/Getty Images

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Корпорации Apple, Google, Microsoft и еще около 100 крупных американских компаний подали в суд юридическое обоснование своей позиции против указа президента Дональда Трампа по ограничению миграции. В обосновании говорится, что указ, ограничивающий въезд работников из-за рубежа, наносит ущерб американскому бизнесу. Как сообщило агентство Reuters, юридическая позиция была представлена в воскресенье в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско.

"Указ представляет собой существенное отклонение от принципа справедливости и предсказуемости, которые руководили иммиграционной системой США на протяжении 50 лет", - цитирует агентство правовое обоснование позиции корпораций. "Указ наносит значительный ущерб интересам американского бизнеса, а также инновациям и росту в конечном итоге", - считают они. "Иммигранты или их дети основали более 200 из 500 крупнейших американских компаний, входящий в список, составляемый журналом Fortune", - отмечается в документе.

Среди корпораций, подавших в суд юридическое обоснование, помимо Apple, Google и Microsoft, есть также Facebook и Twitter, Intel, eBay, Netflix, сервис такси Uber, производитель джинсовой одежды Levi Strauss. В основном документ подписали компании технологического сектора, которые привлекают из-за рубежа квалифицированную рабочую силу.

Указы, ужесточающие иммиграционную политику, Трамп подписал в конце января. Он поручил Госдепартаменту и министерству нацбезопасности на 120 дней приостановить программу размещения беженцев в США. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле ввел временный запрет на исполнение данного указа Трампа. Распоряжение суда касается конкретно приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию минюста на решение федерального суда Сиэтла. Минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

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