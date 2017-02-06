ЕС продолжит поддержку проекта "Южный газовый коридор"

Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНРМеждународная панорама 6 февраля, 15:52
ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе ГазаМеждународная панорама 6 февраля, 15:48
Численность населения Китая к 2020 году составит 1,42 млрд человекОбщество 6 февраля, 15:35
Развитие Арктики привело к росту спроса на квалифицированных специалистовОбщество 6 февраля, 15:32
Невеста Белых отозвала из суда жалобу на препятствие свадьбе в СИЗОПроисшествия 6 февраля, 15:24
Медведев утвердил целевые модели упрощения ведения бизнеса в регионахЭкономика и бизнес 6 февраля, 15:19
К ЧМ-2018 выпустят 250 тыс. марок с талисманом турнира волком ЗабивакойСпорт 6 февраля, 15:18
Представители ТАСС примут участие в Cyber Security Forum 2017Новости агентства 6 февраля, 15:08
Всемирный банк проведет оценку экологического воздействия строительства ГЭС в МонголииСибирь 6 февраля, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Евросоюз будет продолжать поддержку проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время рабочего завтрака с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
"Могерини подчеркнула, что проект "Южный газовый коридор" имеет большое значение для Европейского Союза. Она также отметила роль этого проекта в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы, заявив, что ЕС и дальше будет поддерживать его реализацию", - говорится в сообщении. Верховный представитель ЕС сказала, что "сотрудничество с Азербайджаном представляет большую важность для Евросоюза".
В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что расширение сотрудничества с ЕС является "хорошим сигналом как Азербайджану, так и региону". По его словам, "Евросоюз - надежный друг и партнер Азербайджана".
Как сообщает сайт президента Азербайджана, Алиев и Могерини обсудили за рабочим завтраком перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в энергетической, транспортной сферах, в области безопасности.
Предназначенный для поставок азербайджанского газа в Европу ЮГК стоимостью $45 млрд протянется на 3 тыс. километров от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его основными сегментами являются Южно-Кавказский трубопровод, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) газопроводы. Ожидается, что поставки газа по этому коридору начнутся в 2019-2020 году. На первоначальном этапе предполагается транспортировать по ЮГК 16 млрд кубометров газа: 6 млрд - в Турцию, 10 млрд - в Европу.
По данным Азербайджанского государственного информационного агентства АзерТАдж, находящийся с визитом в Брюсселе президент Азербайджана также встретился 6 февраля с главой Евросовета Дональдом Туском, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Запланирована встреча Алиева с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.