Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС продолжит поддержку проекта "Южный газовый коридор"

Экономика и бизнес
6 февраля, 14:35 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подчеркнула, что проект имеет большое значение для Европейского Союза
Поделиться
Материал из 1 страницы
Федерика Могерини (в центре)

Федерика Могерини (в центре)

© AP Photo/Virginia Mayo

БАКУ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Евросоюз будет продолжать поддержку проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время рабочего завтрака с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Могерини подчеркнула, что проект "Южный газовый коридор" имеет большое значение для Европейского Союза. Она также отметила роль этого проекта в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы, заявив, что ЕС и дальше будет поддерживать его реализацию", - говорится в сообщении. Верховный представитель ЕС сказала, что "сотрудничество с Азербайджаном представляет большую важность для Евросоюза".

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что расширение сотрудничества с ЕС является "хорошим сигналом как Азербайджану, так и региону". По его словам, "Евросоюз - надежный друг и партнер Азербайджана".

Как сообщает сайт президента Азербайджана, Алиев и Могерини обсудили за рабочим завтраком перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в энергетической, транспортной сферах, в области безопасности.

Предназначенный для поставок азербайджанского газа в Европу ЮГК стоимостью $45 млрд протянется на 3 тыс. километров от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его основными сегментами являются Южно-Кавказский трубопровод, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) газопроводы. Ожидается, что поставки газа по этому коридору начнутся в 2019-2020 году. На первоначальном этапе предполагается транспортировать по ЮГК 16 млрд кубометров газа: 6 млрд - в Турцию, 10 млрд - в Европу.

По данным Азербайджанского государственного информационного агентства АзерТАдж, находящийся с визитом в Брюсселе президент Азербайджана также встретился 6 февраля с главой Евросовета Дональдом Туском, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Запланирована встреча Алиева с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика Алиев, Ильхам Гейдар оглы
Темы
Газовая дипломатия
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
2
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
3
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
4
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
5
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
6
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
7
Замглавы Минздрава заявила об официальном признании гомеопатии ВОЗ
Темы дня
Реклама