ЕС продолжит поддержку проекта "Южный газовый коридор"

БАКУ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Евросоюз будет продолжать поддержку проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время рабочего завтрака с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Могерини подчеркнула, что проект "Южный газовый коридор" имеет большое значение для Европейского Союза. Она также отметила роль этого проекта в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы, заявив, что ЕС и дальше будет поддерживать его реализацию", - говорится в сообщении. Верховный представитель ЕС сказала, что "сотрудничество с Азербайджаном представляет большую важность для Евросоюза".

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что расширение сотрудничества с ЕС является "хорошим сигналом как Азербайджану, так и региону". По его словам, "Евросоюз - надежный друг и партнер Азербайджана".

Как сообщает сайт президента Азербайджана, Алиев и Могерини обсудили за рабочим завтраком перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в энергетической, транспортной сферах, в области безопасности.

Предназначенный для поставок азербайджанского газа в Европу ЮГК стоимостью $45 млрд протянется на 3 тыс. километров от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его основными сегментами являются Южно-Кавказский трубопровод, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) газопроводы. Ожидается, что поставки газа по этому коридору начнутся в 2019-2020 году. На первоначальном этапе предполагается транспортировать по ЮГК 16 млрд кубометров газа: 6 млрд - в Турцию, 10 млрд - в Европу.

По данным Азербайджанского государственного информационного агентства АзерТАдж, находящийся с визитом в Брюсселе президент Азербайджана также встретился 6 февраля с главой Евросовета Дональдом Туском, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Запланирована встреча Алиева с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.