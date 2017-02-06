Минфин может определиться с минимальной розничной ценой на водку до конца недели

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ может определиться с минимальной розничной ценой на водку до конца недели, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщал, что Минфин предложит поднять минимальную розничную цену на водку с 190 руб. до 205-210 руб. за 0,5 литра.

При этом ранее на федеральном портале проектов нормативных актов был размещен проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную продажу алкоголя. В качестве разработчика проекта указан Минфин. Согласно документу, ведомство предлагало повысить минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 литра. Планируемый срок вступления изменений в силу - июнь 2017 года.

Рост цены объяснялся увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Позже источник в финансово-экономическом блоке правительства пояснил ТАСС, что Минфин не поддерживает предложение Росалкогольрегулирования (подведомственное Минфину) о повышении минимальной цены на водку до 219 руб., потому что рост цены не должен быть выше роста акциза.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 руб. и до 220 руб. С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 руб. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 руб. за 0,5 л.