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Медведев утвердил целевые модели упрощения ведения бизнеса в регионах

Экономика и бизнес
6 февраля, 15:19 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 6, февраля. /ТАСС
Премьер-министр уточнил, что речь идет о параметрах, "которые наиболее сильно влияют на инвестиционный климат"
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на упрощение правил работы для бизнеса в регионах. Как сообщил председатель правительства на совещании со своими заместителями, он подписал постановление, в котором "утверждаются 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов по ключевым параметрам".

Глава кабмина уточнил, что речь идет о параметрах, "которые наиболее сильно влияют на инвестиционный климат". Среди них он назвал упрощение получения разрешений на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, постановке недвижимости на кадастровый учет, присоединение к электросетям, подключение к газу, теплу, воде, а также привлечение инвестиций и работу инвесторов. "Эти целевые модели подготовлены на базе так называемых лучших практик, надеюсь, они помогут регионам разработать собственные дорожные карты по улучшению условий ведения бизнеса", - сказал премьер.

О внедрении программы по повышению инвестиционного климата в регионах Медведеву рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов..

"Это - 12 целевых моделей, на основании этих моделей субъекты Российской Федерации должны будут создать свои дорожные карты, и в течение 2018 года мы будем работать вместе с региональными властями, а на федеральном уровне будут созданы рабочие группы. Эти федеральные рабочие группы будут возглавлять заместители министров или заместители руководителей других федеральных органов", - рассказал Шувалов Медведеву. Он добавил, что организационное сопровождение проектов будет обеспечивать Агентство стратегических инициатив (АСИ), а два раза в год Министерство экономического развития РФ будет докладывать в правительство о том, как реализуются целевые модели.

Первый вице-премьер привел примеры ожидаемых результатов от внедрения 12 целевых моделей: получение разрешения на строительство должно будет занимать до 80 дней вместо нынешних 210 дней, подключение к электрическим сетям - не более 90 дней, постановка на кадастровый учет - 38 дней вместо 80 дней. Кроме того, программа поддержки малого и среднего предпринимательства должна будет охватывать 100% муниципальных образований.

"Конечно, большая часть ответственности будет лежать на региональных властях, а мы со своей стороны будем, конечно же, эту работу в постоянном режиме проводить", - сказал Шувалов.

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