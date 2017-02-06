Россельхознадзор запретил ввоз почти 40 тонн белорусской говядины

БРЯНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Почти 40 тонн говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях Белоруссии, запрещено к ввозу в РФ межрегиональным управлением Россельхознадзора в Брянской и Смоленской областях. Партии мяса поставлялись в неудовлетворительном санитарном состоянии, также на мясе были срезаны ветеринарные клейма, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"В период с 4 по 6 февраля 2017 года в пунктах принятия уведомлений "Красный Камень" (Брянская область) и "Красная горка" (Смоленская область) запрещен ввоз более 37 тонн мяса говядины, выработанной белорусскими ПТУП "Любанский КООППРОМ" (Минская область) и ОАО "Могилевский мясокомбинат", - говорится в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля было установлено, что на тушах срезаны ветеринарные клейма, которыми подтверждается качество и пригодность мяса для пищевой переработки. Также были произведены значительные зачистки мяса - удаление поврежденных участков. Само мясо имело неудовлетворительное санитарное состояние мяса - в нем содержались сгустки крови, что, по словам специалистов, недопустимо и свидетельствует о нарушении технологии.

В Россельхознадзоре отметили, что, несмотря на все выявленные нарушения, грузы сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными государственной ветеринарной службой Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля Россия запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Такая мера введена из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию запрещенную к ввозу украинскую и европейскую продукцию. По данным Россельхознадзора, Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 году. Одним из признаков реэкспорта в ведомстве назвали срезы ветеринарных клейм.