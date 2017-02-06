ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru Group

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Одобрили", - сказали в ФАС, отвечая на соответствующий вопрос.

ФАС получила ходатайство "Мегафона" 11 января.

О сделке

В декабре 2016 года совет директоров "Мегафона" одобрил покупку 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) за $740 млн. В конце января акционеры "Мегафона" на внеочередном общем собрании одобрили покупку акций компании у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd.

Согласно условиям, "Мегафон" приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group. При этом $640 млн будет выплачено в момент закрытия сделки, еще $100 млн - через год после закрытия сделки.

"Мегафон" отмечал, что сделка направлена на получение синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг "Мегафона", запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы.

После завершения сделки компании продолжат работать на рыночных условиях, менеджмент останется независимым. Любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих и полностью рыночных условиях. В системе корпоративного управления Mail.ru и основной операционной деятельности не произойдет значительных изменений.

Кто чем владеет

Сейчас владельцем 63,8% голосующих акций Mail.ru Group является USM Holdings Алишера Усманова через New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также в число акционеров Mail.ru входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 12,5% голосующих акций и 27,6% уставного капитала) и китайская телекоммуникационная компания Tencent (3,3% голосующих акций и 7,4% уставного капитала).

USM Holdings также контролирует и "Мегафон" - ему принадлежит 56,32% оператора. Другие акционеры оператора - TeliaSonera (25,17%), MICL - 3,92%. В свободном обращении находятся 14,59% акций.

Mail.ru владеет почтовым сервисом (около 100 млн активных аккаунтов), одноименным поисковиком (14,1 млн ежемесячных пользователей), социальными сетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и MyWorld, мессенджерами Agent Mail.ru и ICQ. В активы также входят разработчик мобильных игр Pixonic и сервис по доставке еды Delivery Club.