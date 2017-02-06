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Медведев назначил Екатерину Приезжеву заместителем главы Росалкогольрегурования

Экономика и бизнес
6 февраля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Приезжева ранее работала помощником руководителя ведомства
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Екатерину Приезжеву заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегурование). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Приезжеву Екатерину Геннадьевну заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка", - говорится в документе.

Ранее Приезжева занимала должность помощника руководителя Росалкогольрегулирования.

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