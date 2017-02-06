Эксперты назвали недостаточные производительные расходы основным вызовом бюджетной системы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Одним из основных вызовов бюджетной системы является недостаточный объем производительных госрасходов. К такому выводу пришли участники рабочей группы Экономического совета при президенте РФ по направлению "Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост" под председательством главы Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

Участники рабочей группы предложили провести бюджетный маневр и увеличить инвестиции в человеческий капитал и транспортную инфраструктуру.

"В качестве основных вызовов бюджетной системы на период до 2035 года участники рабочей группы отметили неэффективную структуру бюджетных расходов из-за недостаточного объема производительных расходов, обеспечивающих долгосрочный экономический рост", - говорится в сообщении на персональном сайте Кудрина.

В нем отмечается, что на заседании рассматривались различные предложения по осуществлению бюджетного маневра в пользу увеличения инвестиций в человеческий капитал и транспортную инфраструктуру. По мнению участников рабочей группы, это позволит поднять производительные расходы уже к 2024 году до среднего уровня развитых стран.

"При этом увеличение производительных расходов за счет сокращения непроизводительных в полном объеме невозможно в силу традиционно высокого запроса российского общества на перераспределение доходов и предоставление общественных благ, а также вследствие изменившихся геополитических условий", - отмечается в сообщении.

Заседание рабочей группы прошло в Центре стратегических разработок, с докладами выступили министр финансов России Антон Силуанов и ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв.