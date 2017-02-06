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СМИ: тумбочки в шведской IKEA изготовлены из незаконно вырубленного в Румынии леса

Экономика и бизнес
6 февраля, 19:13 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
По данным румынской экологической организации Agent Green, в нарушение закона в горах Царкулуй эксплуатируются 1386 га девственных лесов
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БУХАРЕСТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Крупнейшие компании-производители мебели, которые утверждают, что заботятся о сохранении лесов, в массовом порядке закупают древесину, незаконно заготовленную в румынских лесах. Об этом свидетельствует репортаж, показанный французским телеканалом France-2.

Французские журналисты решили выяснить происхождение обычной ночной тумбочки с маркой IKEA. Для этого они проследовали по всей производственной цепочке всемирно известного концерна, пока не попали в Румынию. Здесь они узнали, что тумбочки, которые продаются в IKEA, изготавливаются из незаконно вырубленного девственного леса в горах Царкулуй (уезд Караш-Северин на юго-западе страны). Девственный лес - это лес, не измененный хозяйственной деятельностью человека.

"Мы работали над этим репортажем больше двух лет, - рассказал проводник французов, глава румынской экологической организации Agent Green Габриел Пэун. - Караш-Северин - центр биологического разнообразия в Румынии, но одновременно и центр его уничтожения. Из леса мы пришли на склады древесины, затем побывали в компании, которая ее заготовила, потом оказались на мебельной фабрике в Себеше и на складах в Клуже, откуда эти тумбочки отправляются по всей планете".

"Лес вырубается хищнически, - жалуется Пэун. - Сотрудники государственного предприятия Romsilva, которое является крупнейшим собственником лесных угодий в регионе, интересуются только экономической стороной дела. Они вовсе не заботятся о сохранении леса, толкуя закон по своему вкусу, а лесная охрана (Garda Forestier) потворствует этим злоупотреблениям".

По данным Agent Green, в нарушение закона в горах Царкулуй эксплуатируются 1386 га лесов. За последние пять лет лишь одной фирмой Susai Servcom SRL было вывезено 28951 куб. м древесины только с одного склона.

Организация Agent Green вместе с местной группой экологов Altitudine требует, чтобы министерство охраны окружающей среды немедленно остановило вырубку леса в охраняемой зоне Sit Natura 2000 и ввело мораторий на национальном уровне. Они также настаивают, чтобы компании Kronospan, Holzindustrie Schweighofer, Losan и Massiv отказались от незаконных закупок древесины из девственных лесов Румынии.

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