AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Белоруссию. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.
Для товаров стоимостью больше $2, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Белоруссии вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.
В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.