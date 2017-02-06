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AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию

Экономика и бизнес
6 февраля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Введение новых мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания, говорится в пресс-релизе
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Белоруссию. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Для товаров стоимостью больше $2, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Белоруссии вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.

В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.

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