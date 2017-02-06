Бесплатная приватизация будет продлена до 2019 года или бессрочно

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бесплатная приватизация жилья будет продлена для всех категорий граждан до 2019 года или бессрочно. Об этом сообщил ТАСС первый зампред профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству единоросс Александр Сидякин по итогам заседания комитета.

"Возможно, завтра будет уточненная редакция наших поправок с Павлом Качкаевым (зампред профильного комитета - прим. ТАСС), которой будет предлагаться продление приватизации бессрочно", - сказал Сидякин. "Но то, что приватизация будет продлена для всех, это точно", - подтвердил он.

Ранее стало известно, что Сидякин и Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

Почему переносятся сроки

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будут поставлены в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.

Кроме того, отмечали разработчики, на территории Крыма и Севастополя в 2014-2016 годах "проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда". В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для крымчан "будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье", убеждены авторы законопроекта. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.