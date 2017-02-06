Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бесплатная приватизация будет продлена до 2019 года или бессрочно

Экономика и бизнес
6 февраля, 20:12 UTC+3 МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По законодательству возможность приватизировать жилье действует до 1 марта 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Сидякин

Александр Сидякин

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бесплатная приватизация жилья будет продлена для всех категорий граждан до 2019 года или бессрочно. Об этом сообщил ТАСС первый зампред профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству единоросс Александр Сидякин по итогам заседания комитета.

Смотрите также
Приватизация жилья в России: история и статистика

"Возможно, завтра будет уточненная редакция наших поправок с Павлом Качкаевым (зампред профильного комитета - прим. ТАСС), которой будет предлагаться продление приватизации бессрочно", - сказал Сидякин. "Но то, что приватизация будет продлена для всех, это точно", - подтвердил он.

Ранее стало известно, что Сидякин и Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

Почему переносятся сроки

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будут поставлены в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.

Смотрите также

Скворцова: возможность приватизации врачами жилья удерживает их в регионах
Минстрой РФ настаивает на непродлении срока бесплатной приватизации жилья
Бесплатную приватизацию жилья могут продлить для Крыма и ряда категорий граждан

Кроме того, отмечали разработчики, на территории Крыма и Севастополя в 2014-2016 годах "проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда". В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для крымчан "будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье", убеждены авторы законопроекта. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
3
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
4
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
5
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
6
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
7
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
Темы дня
Реклама