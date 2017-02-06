Apple попросила разрешить ей продажу подержанных смартфонов в Индии

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Apple попросила власти Индии предоставить ей существенные послабления при уплате налогов, а также разрешить продавать в стране бывшие в употреблении смартфоны iPhone. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, Apple в настоящее время обсуждает возможность организации производства указанных смартфонов на территории республики. Корпорация при этом рассчитывает, что индийские власти будут готовы пойти на ряд уступок. В их числе предоставление лицензии на реализацию в стране по сниженным ценам бывших в употреблении устройств iPhone, облегчение налогового бремени для Apple на 15 лет, а также снижение ряда пошлин.

Как отмечает Bloomberg, если представители Apple достигнут окончательных договоренностей с индийским правительством, то американская компания может начать производство смартфонов в районе города Бангалор уже в конце апреля. Вместе с тем агентство констатирует, что власти республики пока скептически относятся к возможности продажи подержанных iPhone. Стоимость большей части этих устройств, вероятнее всего, будет ниже $200, что, по мнению чиновников, может оказать негативное влияние на состояние рынка мобильных устройств в стране.

Bloomberg указывает, что индийские власти ранее не давали ни одной компании разрешения на ввоз и продажу подержанных смартфонов в республике. Apple обещает, что, в случае если она получит соответствующую лицензию, указанные устройства будут проходить на территории Индии все необходимое техническое обслуживание. В корпорации заверили, что бывшие в употреблении смартфоны iPhone будут отвечать всем требованиям безопасности, существующим в стране. Apple пока официально не комментирует публикацию агентства.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.