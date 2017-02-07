"Известия": Шувалов рассказал об обустройстве улиц моногородов с помощью краудсорсинга

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Обученные краудсорсингу команды для благоустройства улиц появятся до конца года во всех моногородах России, сообщил в интервью "Известиям" первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

"Краудсорсинг и все, что связано с энергией масс, - это сложный процесс. Мы ему учимся, и я вижу, что во многих моногородах этому уже научились. Невозможно сделать горожан счастливыми, если они в этом не будут принимать никакого участия. Только вместе с ними, только опираясь на их видение и мнение. Мы уже обучили 93 команды и до конца этого года планируем завершить обучение команд всех 319 наших моногородов", - сказал Шувалов.

По его словам, проекты по благоустройству, которые раньше рутинно выполняли муниципальные или региональные подрядные организации, переходят к инициативным гражданам, и очень много добрых дел "инициативники" делают за значительно меньшие деньги, чем запросили бы подрядные организации.

"Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести реконструкцию. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Только тогда мы ее включим в программу. Мы хотим, чтобы разные слои населения - пенсионеры, молодежь - через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят", - подчеркнул первый вице-премьер.

Шувалов рассказал, что субсидии Фонду развития моногородов в 2017-2019 годах составят 15 млрд руб.

"В рамках приоритетного проекта по моногородам нам удалось на ближайшую перспективу сконцентрировать ограниченные бюджетные ресурсы и возможности институтов развития, что позволит выйти на новый уровень развития моногородов. Для примера: только субсидия Фонду моногородов в 2017-2019 годах составит более 15 млрд руб.", - сказал Шувалов.

Он отметил, что задача правительства состоит в сокращении числа моногородов, зависящих от одного конкретного предприятия, и многие из них потеряют этот статус, перейдя в категорию территорий опережающего развития (ТОР).

"Мы продолжим с ними работать. Они лишатся статуса, но это не значит, что наше сотрудничество с ними закончено. Они приобретают большую защищенность и разнообразие, их экономика становится сложнее, они не настолько зависят от одного предприятия. Если правительство присвоило им статус территории опережающего социально-экономического развития либо ведет еще какую-то работу, наши программы не будут свернуты. Мы будем работать через Фонд поддержки моногородов", - рассказал первый вице-премьер.

По его словам, уже сейчас три моногорода (Юрга и Анжеро-Судженск Кемеровской области и Набережные Челны Республики Татарстан), получившие поддержку фонда в 2015 году, полностью завершили формирование новой инфраструктуры, необходимой для новых инвестиционных проектов, и уже виден результат в виде построенных и строящихся промышленных производств - новой экономики моногородов.

В целом, отметил Шувалов, в 2015-2016 годах 17 моногородов уже получили финансовую поддержку фонда, за этот период в данных городах создано 2,4 тыс. новых рабочих мест и привлечено 16,5 млрд частных инвестиций, что говорит об эффективности вложенных федеральных ресурсов. "И мы будем продолжать эту работу", - заключил чиновник.