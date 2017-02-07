"Известия": АСВ ждет рекордных поступлений в фонд страхования вкладов по итогам 2016 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кредитные организации за 2016 год могут отчислить рекордные 110 млрд руб. в Фонд страхования вкладов (ФСВ) в качестве гарантии сохранности сбережений граждан. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на оценку Национального рейтингового агентства.

"Фонд страхования вкладов до конца февраля ожидает беспрецедентных поступлений. В дополнение к уже уплаченным за первые три квартала прошлого года 78,6 млрд руб. (данные Минфина - прим. "Известий") в фонд может поступить еще около 31 млрд за IV квартал. Таким образом, общая сумма поступлений может достичь 110 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем годом ранее", - пишет газета.

На рост отчислений банков в ФСВ, как отмечается, влияет два показателя: рост объема депозитов в целом по стране и повышение отчислений по вкладам, которые кредитные организации обязаны направлять в фонд. По данным ЦБ, объем вкладов населения за весь прошлый год вырос на 4,2%, до 24,2 трлн руб., также со второго полугодия банки вместо 0,1% стали отчислять 0,12% от объема вкладов по базовой ставке, уточняет издание.

В декабре прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может вернуться к обсуждению вопроса повышения взносов банков в фонд страхования в первом квартале 2017 года.

Банки выплачивают в ФСВ дифференцированные взносы в зависимости от величины максимальных ставок по вкладам. Ставки взносов - базовую, дополнительную и повышенную дополнительную - устанавливает АСВ для всех банков. Весной 2016 года АСВ повысило базовую ставку взносов на 0,2 процентного пункта до 0,12%, а в начале лета увеличила и повышенную дополнительную ставку страховых взносов, установив ее в размере 300% от базовой ставки.