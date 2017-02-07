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В Японии создан Совет по совместной экономической деятельности на южных Курилах

Экономика и бизнес
7 февраля, 5:11 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Совет призван рассмотреть конкретные проекты кооперации в зоне островов, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды
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ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Глава МИД Японии Фумио Кисида объявил во вторник о создании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южной части Курильских островов. На состоявшейся в Токио пресс-конференции он сообщил, что лично возглавит эту структуру. В Совет на правах заместителя войдет также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который официально отвечает в правительстве за вопросы экономического сотрудничества с Россией, а также представители заинтересованных ведомств. Как сообщили ТАСС осведомленные источники, среди них, в частности,  будут высокопоставленные чиновники министерства финансов, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

"Мы намерены без промедления силами всего правительства заняться проблемами совместной экономической деятельности на островах",- заявил на пресс-конференции глава МИД Кисида.

Совет, по данным источников, призван рассмотреть конкретные проекты кооперации в зоне южных Курил, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды. При этом, как ранее неоднократно подчеркивалось, такое сотрудничество не должно ставить под сомнение принципиальные позиции России и Японии в отношении принадлежности этих островов.

По итогам состоявшегося 15-16 декабря визита в Японию президента РФ Владимира Путина стороны договорились начать консультации о совместной экономической деятельности на южной части Курильского архипелага. В марте в Токио должен состояться их первый раунд на уровне заместителей глав МИД двух стран. Попытки договориться о совместной экономической деятельности на островах уже предпринимались в конце 90-х годов прошлого века. Однако им помешало нежелание Японии соглашаться с тем, что такое сотрудничество должно осуществляться на основе российского законодательства.

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