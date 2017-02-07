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В Крыму отменили более 700 решений об аресте имущества заемщиков банков Украины

Экономика и бизнес
7 февраля, 8:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли все украинские банки, в том числе крупные Приватбанк и Ощадбанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) за два года получил порядка 800 заявлений от жителей и компаний Крыма и Севастополя о снятии ареста с их имущества в связи с выплатой кредитов, которые они брали в украинских банках. Порядка 700 из этих заявлений было удовлетворено, сообщает пресс-служба фонда.

"В случае поступления от собственников обремененного имущества или их уполномоченных представителей документов, подтверждающих исполнение обязательств, Фонд обращается к судебным приставам-исполнителям с ходатайством об отмене соответствующих постановлений. Фондом с 2015 года рассмотрено более 800 обращений, на основании которых направлены ходатайства судебным приставам-исполнителям и вынесено более 700 постановлений об отмене ранее принятых обеспечительных мер", - говорится в сообщении фонда.

ФЗВ осуществляет выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после его вхождения в состав РФ. Кроме того, фонд осуществляет "права кредитора", и для этого "обращается в суды с заявлениями об обеспечении требований", то есть о наложении ареста на имущество крымчан, которые брали кредиты и ипотеку в украинский период Крыма.

"Есть случаи получения постановлений судебного пристава- исполнителя о наложении ареста на права (требования) по прекратившим свое действие кредитным договорам, договорам залога, а также случаи обременения имущества, не являющегося предметом договора залога. В этой ситуации граждане и юридические лица могут обратиться в представительство фонда в Республике Крым и Севастополе для принятия совместных действий по снятию наложенных обременений", - пояснили в пресс-службе.

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли все украинские банки, в том числе крупные Приватбанк и Ощадбанк.

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