Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Строители приступают к сборке арочных сводов Керченского моста, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Мы собрали нижнюю часть каждой арки - так называемые затяжки. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними "поясами" будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров ", - цитирует инфоцентр заместителя гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова.

Уникальный опыт

По данным инфоцентра, к сборке арочных пролетов привлечено более 500 инженеров и рабочих, которые соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. "Уже закручено более 200 тыс. таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что сооружение таких арок во многом уникальный опыт для российского мостостроения. "Арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тыс. тонн железнодорожный и более 4 тыс. тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях", - уточнили в инфоцентре.

Арочные пролеты моста начали собирать летом 2016 года, и они готовы уже наполовину. "На стендах укрупнено почти 5,5 тыс. из 10 тыс. тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта", - уточнили в инфоцентре.

Планируется, что в конце лета года конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе.

"Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом, - говорится в релизе. - Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь - это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тыс. тонн, работа над созданием специальной плавсистемы идет на "Севастопольском морском заводе".

В ходе строительства проектировщики предусмотрели "все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация". Кроме того, учтены все требования по аэронавигационной сигнализации.

Свайные работы

Строители также выполнили половину свайных работ.

"Строительство Крымского моста ведется на 8 сухопутных и морских участках. Более чем на 50% от проекта выполнены свайные работы: погружено свыше 3900 свай из более чем 7000", - говорится в сообщении.

В релизе также сообщается, что уже готово 236 из 595 опор, еще более 150 опор находятся в работе.

На месте строительства моста "ведется сборка пролетов: смонтировано около 21 тыс. из более чем 220 тыс. тонн металлоконструкций (без учета арочных пролетов)". Кроме того, продолжаются работы по устройству монолитной плиты автодорожной части моста. "Бетонирование плиты на разных участках выполнено в объеме более 3 тыс. кубометров", - сказано в сообщении.

На стройплощадку доставлено 6,6 млн тонн материалов - инертных грузов и металлоконструкций. Всего на объекте работает более 4 тыс. инженеров и рабочих, около 200 единиц техники и более 30 плавсредств, сообщили в инфоцентре.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань". Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.