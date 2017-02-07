Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста

Экономика и бизнес
7 февраля, 8:48 дата обновления: 7 февраля, 8:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
К сборке арочных пролетов привлечено более 500 инженеров и рабочих, которые соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Строители приступают к сборке арочных сводов Керченского моста, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Смотрите также

Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
Морозы не остановили строительство Керченского моста
Стоимость строительства ж/д подходов к Керченскому мосту не превысит 16,95 млрд руб.
Дома для переселенцев из зоны Керченского моста сдадут до весны

"Мы собрали нижнюю часть каждой арки - так называемые затяжки. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними "поясами" будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров ", - цитирует инфоцентр заместителя гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова.

Уникальный опыт

По данным инфоцентра, к сборке арочных пролетов привлечено более 500 инженеров и рабочих, которые соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. "Уже закручено более 200 тыс. таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что сооружение таких арок во многом уникальный опыт для российского мостостроения. "Арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тыс. тонн железнодорожный и более 4 тыс. тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях", - уточнили в инфоцентре.

Арочные пролеты моста начали собирать летом 2016 года, и они готовы уже наполовину. "На стендах укрупнено почти 5,5 тыс. из 10 тыс. тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта", - уточнили в инфоцентре.

Планируется, что в конце лета года конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе.

"Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом, - говорится в релизе. - Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь - это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тыс. тонн, работа над созданием специальной плавсистемы идет на "Севастопольском морском заводе".

В ходе строительства проектировщики предусмотрели "все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация". Кроме того, учтены все требования по аэронавигационной сигнализации.

Свайные работы 

Строители также выполнили половину свайных работ. 

"Строительство Крымского моста ведется на 8 сухопутных и морских участках. Более чем на 50% от проекта выполнены свайные работы: погружено свыше 3900 свай из более чем 7000", - говорится в сообщении.
В релизе также сообщается, что уже готово 236 из 595 опор, еще более 150 опор находятся в работе.

На месте строительства моста "ведется сборка пролетов: смонтировано около 21 тыс. из более чем 220 тыс. тонн металлоконструкций (без учета арочных пролетов)". Кроме того, продолжаются работы по устройству монолитной плиты автодорожной части моста. "Бетонирование плиты на разных участках выполнено в объеме более 3 тыс. кубометров", - сказано в сообщении.

На стройплощадку доставлено 6,6 млн тонн материалов - инертных грузов и металлоконструкций. Всего на объекте работает более 4 тыс. инженеров и рабочих, около 200 единиц техники и более 30 плавсредств, сообщили в инфоцентре.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань". Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США не знают точно, что происходит на Украине
2
Алексей Левыкин: мы работаем над комплексом, аналогов которому в мире нет
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
5
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
6
Пассажир рейса Екатеринбург - Тбилиси скончался на борту самолета
7
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
Темы дня
Реклама