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Чистая прибыль Сбербанка за январь удвоилась и достигла 57,9 млрд рублей

Экономика и бизнес
7 февраля, 10:30 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Активы банка в январе сократились до 21,7 трлн рублей
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка России за январь 2017 года по российским стандартам бухучета (РСБУ) выросла в два раза, до 57,9 млрд рублей - против прибыли в 28,3 млрд рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе банка.

Чистый процентный доход Сбербанка увеличился за отчетный период на 12,5% и составил 95,9 млрд рублей. Положительное влияние на чистый процентный доход оказало снижение относительно января 2016 года процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам юридических лиц, отмечается в сообщении.

Чистый комиссионный доход банка вырос в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%. Основной прирост комиссионного дохода обеспечили операции с банковскими картами и расчетно-кассовое обслуживание.

Активы банка в январе сократились на 1,5% - до 21,7 трлн рублей, в том числе за счет снижения наличных денежных средств в офисах и банкоматах после окончания новогодних праздников.

За отчетный месяц банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 450 млрд рублей, частным клиентам - более 100 млрд рублей.

Средства физических лиц в Сбербанке январе сократились на 89 млрд рублей (на менее 1%), объем средств юридических лиц уменьшился на 30 млрд рублей (на 0,6%).

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