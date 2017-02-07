Дворкович: подвижек в переговорах РФ с Белоруссией по газу и нефти нет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Белоруссии, пока подвижек в переговорах по газу и нефти нет, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что пока не может прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти.

Долг Белоруссии

Ранее Дворкович сообщал, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достигла порядка $550 млн.

С начала 2016 г. Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов.

В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В конце 2016 г. Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.

Как ранее заявлял заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, республика рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее I квартала 2017 г.

Дворкович также заявлял, что Россия настаивает на оплате Белоруссией долга за поставки газа в прошедшем году в полном объеме.

Взаимодействие в области АПК

Взаимодействие между правительствами РФ и Белоруссии в сфере сельского хозяйства является конструктивным, проблемы есть, но они носят рабочий характер, сообщил Дворкович. Смотрите также Российско-белорусские отношения. Досье "В основном обсуждали как раз взаимодействие по сельскому хозяйству. У нас есть несколько взаимных проблем, но они носят рабочий характер, ничего там сверхострого нет. Главное - убрать отсюда политику и продолжить обсуждение на рабочем уровне", - сказал он. Ранее вице-премьер РФ провел встречу с вице-премьером Белоруссии Михаилом Русым. Выступая на съезде производителей молока, Дворкович отметил, что между представителями правительств двух стран ведется конструктивный диалог по проблемным вопросам. "В наших взаимоотношениях с Белоруссией много проблемных моментов. Но подчеркну, что на рабочем уровне, на уровне Министерств сельского хозяйства, служб, которые занимаются фитосанитарным и ветеринарным контролем, обсуждение идет очень конструктивно. Те проблемы, которые есть, открыто обсуждаются, иногда дольше, чем хотелось бы, но тем не менее открыто, на понятном друг для друга языке. И мы не политизируем этот вопрос, надеемся на взаимность в этом отношении", - подчеркнул Дворкович. Как сообщалось ранее, Россия с 6 февраля ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии ограничил поставки в РФ продукции одного из филиалов агрохолдинга "Серволюкс". Ограничения были введены в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции предприятия. Запрет на поставки вступил в силу с 3 февраля 2017 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий.