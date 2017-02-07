ЦБ: ВВП в IV квартале 2016 года перешел к росту

Хоккеист "Питтсбурга" Малкин возобновил тренировки после травмыСпорт 7 февраля, 11:43
Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии "Полар"Культура 7 февраля, 11:34
Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на УралеСпорт 7 февраля, 11:29
Заксобрание Петербурга проверит помощников депутатов за акцию против передачи Исаакия РПЦОбщество 7 февраля, 11:26
Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКРСпорт 7 февраля, 11:20
Более половины россиян выступают за нейтралитет в возможном конфликте КНР и СШАОбщество 7 февраля, 11:02
Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедерацийСпорт 7 февраля, 10:55
В ВКС РФ началась внезапная проверкаАрмия и ОПК 7 февраля, 10:55
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBFСпорт 7 февраля, 10:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ВВП РФ с коррекцией на сезонность в IV квартале 2016 года, по оценке ЦБ РФ, перешел к росту. Об этом говорится в ежемесячном информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике.
"В IV квартале 2016 года годовой темп прироста выпуска оценивается положительным, на что в том числе указывает динамика опережающего индикатора выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Квартальный темп прироста ВВП с коррекцией на сезонность, по оценкам, вышел в положительную область, что свидетельствует об оживлении экономической активности, которое сохранится и в начале 2017 года",- говорится в комментарии ЦБ РФ.
По оценкам Банка России, годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в IV квартале 2016 года был близок к нулю. "При этом, по оценкам, отмечалось увеличение запасов, связанное с ростом производства, обусловленным улучшением настроений населения и бизнеса, а также повышением объемов переработки сельскохозяйственного сырья", - указано в комментарии регулятора.
Восстановление совокупного спроса в I полугодии 2017 года будет способствовать дальнейшему росту ВВП.
"В IV квартале 2016 года восстановление экономической активности начало приобретать устойчивость. Вместе с тем динамика основных показателей оставалась неоднородной. С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Инвестиционная активность постепенно восстанавливалась", - говорится в комментарии ЦБ.
С другой стороны, по оценке регулятора, возобновилось сжатие потребительского спроса после небольшого роста в III квартале 2016 года.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития на 2017 год, рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР ранее заявлял, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во II полугодии 2017 года рост превысит 2%, и это означает, что в I полугодии 2017 года рост ВВП будет выше 1%.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов также считает, что рост российского ВВП в 2017 году может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1-1,2%.
Повышение доходов россиян не создаст дополнительного давления на инфляцию. По мере восстановления экономической активности плавный рост заработной платы в реальном выражении продолжится, считают в регуляторе.
Кроме того, по оценкам ЦБ, реальный размер пенсий также увеличится. "Повышение доходов приведет к росту расходов на конечное потребление домашних хозяйств темпами не выше роста предложения, что не создаст существенного дополнительного давления на инфляцию", - говорится в комментарии Банка России.