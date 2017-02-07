ЦБ: ВВП в IV квартале 2016 года перешел к росту

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ВВП РФ с коррекцией на сезонность в IV квартале 2016 года, по оценке ЦБ РФ, перешел к росту. Об этом говорится в ежемесячном информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике.

"В IV квартале 2016 года годовой темп прироста выпуска оценивается положительным, на что в том числе указывает динамика опережающего индикатора выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Квартальный темп прироста ВВП с коррекцией на сезонность, по оценкам, вышел в положительную область, что свидетельствует об оживлении экономической активности, которое сохранится и в начале 2017 года",- говорится в комментарии ЦБ РФ.

По оценкам Банка России, годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в IV квартале 2016 года был близок к нулю. "При этом, по оценкам, отмечалось увеличение запасов, связанное с ростом производства, обусловленным улучшением настроений населения и бизнеса, а также повышением объемов переработки сельскохозяйственного сырья", - указано в комментарии регулятора.

Восстановление совокупного спроса в I полугодии 2017 года будет способствовать дальнейшему росту ВВП.

"В IV квартале 2016 года восстановление экономической активности начало приобретать устойчивость. Вместе с тем динамика основных показателей оставалась неоднородной. С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Инвестиционная активность постепенно восстанавливалась", - говорится в комментарии ЦБ.

С другой стороны, по оценке регулятора, возобновилось сжатие потребительского спроса после небольшого роста в III квартале 2016 года.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития на 2017 год, рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР ранее заявлял, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во II полугодии 2017 года рост превысит 2%, и это означает, что в I полугодии 2017 года рост ВВП будет выше 1%.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также считает, что рост российского ВВП в 2017 году может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1-1,2%.

Доходы россиян и инфляция

Повышение доходов россиян не создаст дополнительного давления на инфляцию. По мере восстановления экономической активности плавный рост заработной платы в реальном выражении продолжится, считают в регуляторе.

Кроме того, по оценкам ЦБ, реальный размер пенсий также увеличится. "Повышение доходов приведет к росту расходов на конечное потребление домашних хозяйств темпами не выше роста предложения, что не создаст существенного дополнительного давления на инфляцию", - говорится в комментарии Банка России.