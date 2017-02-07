МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доля российских сыров в магазинах в 2016 году достигла 75%, есть перспективы роста до 90%. Об этом на съезде производителей молока сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Он заявил, что российские производители успешно заместили иностранных на рынке сыров и в дальнейшем будут наращивать свою долю.

"Если сыр раньше был по композиции импортным, то сейчас доминирует российский производитель. У нас на учете 10 крупнейших сырозаводов, и, конечно, я ожидаю, что наша доля вырастет до 90%".

Сейчас доля российских сыров на полках российских магазинов достигает 75%.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко сообщил журналистам, что РФ в рамках импортозамещения после продэмбарго произвела сельхозпродукции на $4 млрд.

"Перевооружение" молочной отрасли

По словам Ткачева, Россия должна в течение пяти-семи лет "перевооружить" молочную отрасль по примеру Белоруссии.

"Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам из Белоруссии. Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться, и в ближайшие пять-семь лет двигаться в этом направлении. Поэтому задача - перевооружать наше производство (молока - прим. ред.)", - сказал министр.

Ткачев также заявил, что Россия должна к 2020 году увеличить производство молока до 36 млн т в год.

"По нашим оценкам, если задействовать все имеющиеся резервы, мы получим плюс 5 млн тонн к 2020 году. А, значит, получим 36 млн т молока (в год)", - сказал он.

При этом для достижения таких показателей и выхода на самообеспеченность необходимо, чтобы темпы производства молока достигали 5-7% в год, отметил министр. "Наша задача - активно стимулировать инвестиции в молочное скотоводство. И до 2020 года необходимо построить ни много ни мало 800 молочных ферм, по нашим прикидкам", - заключил Ткачев.