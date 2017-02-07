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Валютные резервы Китая в январе сократились до минимального значения с февраля 2011 года

Экономика и бизнес
7 февраля, 11:56 UTC+3 /Корр. ТАСС, Роман Баландин
В 2015 году валютные резервы Китая снизились на рекордные $513 млрд, а в 2016 году их объем сократился еще на $320 млрд
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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Jon Woo

ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Объем валютных резервов Китая сократился еще на $12,3 млрд - до $2,998 трлн . Как следует из опубликованного  доклада Народного банка Китая, этот показатель снижается уже седьмой месяц подряд и впервые с февраля 2011 года упал ниже отметки в 3 трлн .

Запасы золота на конец января выросли в денежном выражении на $3,39 млрд и достигли $71,29 млрд .

На протяжении последних десяти лет валютные резервы Китая стремительно росли благодаря экспорту китайских товаров. Начиная с 2014 года объем запасов стал снижаться по причине сокращения спроса на китайские товары за рубежом, а также замедления темпов роста экономики страны и изменений на международном финансовом рынке.

В 2015 году валютные резервы Китая снизились на рекордные $513 млрд, а в 2016 году их объем сократился еще на $320 млрд.

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