Валютные резервы Китая в январе сократились до минимального значения с февраля 2011 года

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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Объем валютных резервов Китая сократился еще на $12,3 млрд - до $2,998 трлн . Как следует из опубликованного доклада Народного банка Китая, этот показатель снижается уже седьмой месяц подряд и впервые с февраля 2011 года упал ниже отметки в 3 трлн .
Запасы золота на конец января выросли в денежном выражении на $3,39 млрд и достигли $71,29 млрд .
На протяжении последних десяти лет валютные резервы Китая стремительно росли благодаря экспорту китайских товаров. Начиная с 2014 года объем запасов стал снижаться по причине сокращения спроса на китайские товары за рубежом, а также замедления темпов роста экономики страны и изменений на международном финансовом рынке.
В 2015 году валютные резервы Китая снизились на рекордные $513 млрд, а в 2016 году их объем сократился еще на $320 млрд.