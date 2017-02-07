Минфин надеется на законодательное закрепление бюджетного правила уже в 2017 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минфин надеется уже в этом году закрепить новое бюджетное правило законодательно. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов, выступая на заседании Общественного совета при Минфине РФ.

"Бюджетное правило должно быть реализовано в виде поправок в Бюджетный кодекс. Мы над ними работаем, будем обсуждать в правительстве. Надеюсь, что мы в этом году сможем принять законодательные решения", - сказал он.

Силуанов напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение все дополнительные нефтегазовые доходы не тратить, а направлять "по сути на пополнение Резервного фонда". Для этих целей Минфин с февраля 2017 года начнет закупки иностранной валюты на внутреннем рынке. "Это преддверие бюджетного правила, которое будет обсуждаться в правительстве", - добавил он.

Министр отметил, что Минфин сохраняет право тратить Резервный фонд в обозначенных в бюджете объемах (1,8 трлн рублей), а закупки валюты и траты из Резервного фонда могут проходить одновременно при определенных условиях.

Ранее Силуанов оценивал дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2017 году на уровне 1 трлн рублей в случае, если цена на нефть будет на уровне $50 за баррель.