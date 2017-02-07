AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Китайский интернет-магазин не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 из Китая в Россию, заявил ТАСС глава российского подразделения компании Марк Завадский.

"Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2", - сказал он.

AliExpress с 7 февраля изменил официальные правила доставки товаров из Китая в Россию: теперь все товары дороже $2 продавцы обязаны отправлять регистрируемой почтой, поэтому для них стало нельзя использовать эконом-доставку.

Завадский подчеркнул, что большинство товаров на AliExpress сохранит опцию "бесплатная доставка" для покупателей. Однако продавцам предстоит решить, что делать с расходами по доставке. Вырастут ли цены на товары с AliExpress для россиян - зависит от продавцов, пояснил он.

"Решение, что делать со стоимостью доставки остается на стороне продавца: он может либо каким-то образом забить его в цену, либо выставить оплату доставки дополнительно. Но, как правило, китайские продавцы включают стоимость доставки в цену товара", - рассказал он. При этом Завадский полагает, что часть продавцов не будут увеличивать цену для российских покупателей, другие, если и увеличат, то незначительно.

Альтернативным вариантом классической доставке регистрируемых почтовых отправлений, которые реализует почтовые операторы разных стран, является новый продукт логистической компании Cianiao и "Почты России", который был запущен в то же время, что и новые условия доставки. В отличие от классического подробного отслеживания регистрируемых посылок по трек-номеру, новый сервис AliExpress Saver дает возможность отследить только основные стадии доставки посылки (например, прохождение таможни). По этой причине новый сервис дешевле, чем классическая отправка регистрируемой посылки, и, как рассчитывают в AliExpress, сможет заменить нерегистрируемые посылки.

В любом случае, стоимость доставки как нерегистрируемых посылок (так называемая экспресс-доставка), так и регистрируемых посылок, а также нового промежуточного варианта - AliExpress Saver - уплачивает покупатель либо напрямую, либо как часть цены товара, резюмировал Завадский. "С экономической точки зрения доставка, как и любая другая услуга, в принципе не может быть бесплатной, кто-то всегда за нее платит", - подчеркнул он.