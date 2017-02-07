Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию

Экономика и бизнес
7 февраля, 12:01 дата обновления: 7 февраля, 12:33 UTC+3
Как заявил глава российского подразделения компании, большинство товаров сохранит опцию "бесплатная доставка" для покупателей, но продавцам предстоит как-то компенсировать расходы на доставку
Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Jason Lee

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Китайский интернет-магазин не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 из Китая в Россию, заявил ТАСС глава российского подразделения компании Марк Завадский.

"Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2", - сказал он. 

AliExpress с 7 февраля изменил официальные правила доставки товаров из Китая в Россию: теперь все товары дороже $2 продавцы обязаны отправлять регистрируемой почтой, поэтому для них стало нельзя использовать эконом-доставку.

Смотрите также

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
AliExpress запускает в РФ оплату товаров наличными через Почту России, Связной и Евросеть
Китайский AliExpress запускает в РФ сервис оплаты покупок с мобильного телефона

Завадский подчеркнул, что большинство товаров на AliExpress сохранит опцию "бесплатная доставка" для покупателей. Однако продавцам предстоит решить, что делать с расходами по доставке. Вырастут ли цены на товары с AliExpress для россиян - зависит от продавцов, пояснил он.

"Решение, что делать со стоимостью доставки остается на стороне продавца: он может либо каким-то образом забить его в цену, либо выставить оплату доставки дополнительно. Но, как правило, китайские продавцы включают стоимость доставки в цену товара", - рассказал он. При этом Завадский полагает, что часть продавцов не будут увеличивать цену для российских покупателей, другие, если и увеличат, то незначительно.

Альтернативным вариантом классической доставке регистрируемых почтовых отправлений, которые реализует почтовые операторы разных стран, является новый продукт логистической компании Cianiao и "Почты России", который был запущен в то же время, что и новые условия доставки. В отличие от классического подробного отслеживания регистрируемых посылок по трек-номеру, новый сервис AliExpress Saver дает возможность отследить только основные стадии доставки посылки (например, прохождение таможни). По этой причине новый сервис дешевле, чем классическая отправка регистрируемой посылки, и, как рассчитывают в AliExpress, сможет заменить нерегистрируемые посылки.

В любом случае, стоимость доставки как нерегистрируемых посылок (так называемая экспресс-доставка), так и регистрируемых посылок, а также нового промежуточного варианта - AliExpress Saver - уплачивает покупатель либо напрямую, либо как часть цены товара, резюмировал Завадский. "С экономической точки зрения доставка, как и любая другая услуга, в принципе не может быть бесплатной, кто-то всегда за нее платит", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама