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Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества

Экономика и бизнес
7 февраля, 12:33 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев рассчитывает, что законопроект во втором чтении будет рассмотрен уже 8 февраля
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении", - сказал он.

Исаев уточнил, что в рамках прошедшей региональной недели депутаты Госдумы от "Единой России" подробно обсудили эту тему с жителями различных субъектов РФ. "Называются все новые категории: это жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков", - привел пример парламентарий.

В понедельник стало известно, что депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов. Однако позднее Сидякин сказал ТАСС, что обсуждается и возможность бессрочного продления приватизации.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будет поставлена в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты. Кроме того, отмечали разработчики, на территории Крыма и Севастополя в 2014-2016 годах "проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда". В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для крымчан "будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье", убеждены авторы законопроекта.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

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Исаев, Андрей Константинович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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